Собянин рассказал о ходе реконструкции столичных поликлиник

В 2023 году все 200 поликлиник будут реконструированы

Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" рассказал о ходе реконструкции столичных поликлиник. По его словам, в ходе реализации программы от поликлиник остается только остов.

"Создаются другие условия для тех, кто приходит, кто работает. Логистика удобно выстроена. Они не только физически новые, но и по содержанию", - сказал Собянин.

Он отметил, что реконструкция всех 200 поликлиник столицы будет завершена в 2023 году.

15 декабря Сергей Собянин сообщил, что порядка 35 городских поликлиник реконструировали в Москве за 2021 год, в планах на следующий год - завершить работы еще в 50 медучреждениях.

По словам мэра, в столице проводится самая кардинальная реконструкция поликлиник и модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю города.

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