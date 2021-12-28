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Собянин: в Москве планируется рекордный объем ввода школ и детсадов

20:59
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Это связано с активным жилищным строительством

В следующем году у Москвы большие планы по строительству школ и детсадов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Рекордный объём ввода. Более 60. Это связано с большим жилищным строительством. Новая Москва активно застраивается", - отметил Собянин.

Мэр также рассказал, что число детей в детских дошкольных учреждениях увеличилось на 50%. В большинстве районов столицы принимают детей с 2 лет 2 месяцев.

22 декабря Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении еще 7,8 миллиарда рублей на финансирование школ и детских садов. Это позволит поддержать высокий уровень качества московского образования и обеспечить повышение заработной платы учителей и других работников системы образования.

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