"Это будущее": Собянин оценил систему Face Pay в метро

Все данные надежно защищены

За месяц системой оплаты проезда лицом (Face Pay) в метро воспользовались 50 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром". По его словам, это очень удобная технология, за которой будущее.

Собянин отметил, что бояться сдавать свою биометрию не стоит, потому что система защищенная и никаких угроз не несет. По его словам, похожие системы уже используются во многих других сферах, в том числе в банковской.

Кроме того, система распознавания лиц в метро обеспечивает еще и безопасность. Благодаря ей за последние полтора года были задержаны около полутора тысяч человек, находящихся в розыске.

Ранее власти Москвы рассказали, что система распознавания лиц Face Pay позволит упростить вход в метро. Для этого москвичам необходимо скачать специальное приложение, сфотографировать себя и отправить снимок.

Проход через турникеты с использованием системы Face Pay в метро осуществляется там, где на полу имеется круглый черный стикер.

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