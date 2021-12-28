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Собянин рассказал о развитии МЦД

20:35
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Пригородное сообщение будут интегрировать с диаметрами

Важно дать горожанам возможность комфортно доехать на работу. Для этого и были созданы МЦД – по сути, наземное метро, тесно интегрированное с метрополитеном. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По словам мэра, не развивая МЦД, вылетные магистрали были бы забиты транспортом. "Большинство едут на работу каждый день. Электрички в час пик битком", - отметил Собянин.

Мэр сообщил, что пока в планах - пять диаметров. "Нельзя останавливаться. Мы думаем, как дальше пригородное сообщение интегрировать в МЦД. Сейчас строим новые вокзалы для МЦД – это громадная работа", - добавил Собянин.

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