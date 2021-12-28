Глава СКР заявил о "вшитой" антироссийской пропаганде в западном кино

Это касается и компьютерных игр

"Русская угроза" вшита в сюжеты многих западных фильмов и компьютерных игр. Они насквозь пропитаны желанием представить Россию в негативном свете, считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете", - заявил Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Глава СКР напомнил, что отрицательные персонажи с русскими фамилиями зачастую выступают антагонистами главных героев различных произведений и компьютерных игр. По словам Бастрыкина, логика противостояния так называемой "русской угрозе" "вшита" в сюжет многих произведений даже фантастического жанра - что делает их оружием пропаганды.

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