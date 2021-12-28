"Готовимся к новым вызовам": Собянин рассказал о борьбе с "омикроном"

Москва живет нормальной жизнью

Мэр столицы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, столица живет нормальной жизнью, все отрасли работают.

В то же время возможны точечные ограничения, которые не будут нарушать ритм работы города.

"Мы занимаемся подготовкой к новой волне. Шесть тысяч коек у нас задействовано и шесть тысяч не выводим из горячего резерва. Конечно, мы надеемся на лучшее, но надо быть готовым к любым сценариям", - отметил Собянин.

Мэр также рассказал, что в городе в связи с пандемией развёрнуты колл-центры.

"Огромную работу проводят волонтеры, незаменимая помощь. Тысячи добровольцев второй год на передовой, помогают людям, которые находятся на самоизоляции", - добавил Собянин.

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