"Готовимся к новым вызовам": Собянин рассказал о борьбе с "омикроном"

Москва живет нормальной жизнью
Мэр столицы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, столица живет нормальной жизнью, все отрасли работают.
В то же время возможны точечные ограничения, которые не будут нарушать ритм работы города.
"Мы занимаемся подготовкой к новой волне. Шесть тысяч коек у нас задействовано и шесть тысяч не выводим из горячего резерва. Конечно, мы надеемся на лучшее, но надо быть готовым к любым сценариям", - отметил Собянин.
Мэр также рассказал, что в городе в связи с пандемией развёрнуты колл-центры.
"Огромную работу проводят волонтеры, незаменимая помощь. Тысячи добровольцев второй год на передовой, помогают людям, которые находятся на самоизоляции", - добавил Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram