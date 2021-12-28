Рада учредила праздник в честь организации украинских националистов

Группировка сотрудничала с нацистами в годы Второй мировой

80-летие группировки украинских националистов будут отмечать на государственном уровне. Годовщину образования Украинской повстанческой армии (запрещенной в России организации) постановила отпраздновать Верховная рада Украины.

"Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться 80 лет со времени создания Украинской повстанческой армии", - говорится в пресс-релизе на сайте Верховной рады.

УПА - боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН, также запрещена в России), действовавшей с конца 1920-х по 1950-е годы на территории Западной Украины. УПА была сформирована в 1942 году, в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с нацистами и вела борьбу с Красной армией. На счету боевиков-бандеровцев - около 100 тысяч убитых поляков, чехов и евреев, передает ТАСС.

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