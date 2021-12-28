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Власти Севастополя отменили QR-коды для заселения в отели

21:12
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Отменены ограничения и в общепите

Требование о предоставлении сертификатов или QR-кодов о вакцинации при заселении в гостиницы Севастополя отменены. Решение об изменениях в указ губернатора о режиме повышенной готовности принято оперативным штабом.

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"Внести следующие изменения в указ губернатора Севастополя "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности": пункт 2.1 признать утратившими силу", - говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.

Указанный пункт запрещал бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в гостиницах и отелях без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотвода с отрицательным ПЦР-тестом. По данным властей Севастополя, город достиг 91% уровня коллективного иммунитета, передает РИА Новости.

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