Собянин объявил о запуске 50 клубов "Московского долголетия" в 2022 году

Мэр считает это лучшей психологической помощью пожилым москвичам

Клубы "Московское долголетие" - лучшая психологическая помощь пожилым москвичам. Здесь они могут общаться со своими сверстниками, разделяющими их интересы, найти занятие себе по душе, рассказал Сергей Собянин. Мэр Москвы ответил на вопросы москвичей в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Собянин напомнил, что систему начали внедрять в прошлом году. Сейчас в столице действуют 20 таких клубов, а в 2022 году появится еще 50. Пожилые жители столицы не хотят сидеть в четырех стенах. И в клубах они находят живое общение, получают поддержку.

В клубах "Московское долголетие" пожилые москвичи могут найти себе занятие по душе. Здесь можно заняться танцами, сыграть в биллиард или шахматы. С увеличением числа таких клубов они станут ближе к дому, жителям столицы будет удобнее их посещать, отметил Собянин.

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