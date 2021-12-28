Собянин: столичные коммунальщики справляются со снежной зимой

Мэр просил их не слушать рассказы про потепление

Эта зима – самая снежная за последние, как минимум, пять лет, однако коммунальщики справляются. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Я ставил коммунальщикам задачу – не слушать рассказы про потепление, а быть во всеоружии. На мой взгляд, пока они справляются. Но в прошлые выходные я давал поручение сократить регламентное время уборки снега после снегопада", - рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что на уборку снега были дополнительно выведены около 25 тысяч человек, не считая техники.

Говоря о состоянии коммунальных сетей в Москве, мэр заявил, что процент их износа в столице становится меньше за счет обновления действующих и строительства новых сетей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram