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Собянин: столичные коммунальщики справляются со снежной зимой

21:08
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Мэр просил их не слушать рассказы про потепление

Эта зима – самая снежная за последние, как минимум, пять лет, однако коммунальщики справляются. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".
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"Я ставил коммунальщикам задачу – не слушать рассказы про потепление, а быть во всеоружии. На мой взгляд, пока они справляются. Но в прошлые выходные я давал поручение сократить регламентное время уборки снега после снегопада", - рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что на уборку снега были дополнительно выведены около 25 тысяч человек, не считая техники.

Говоря о состоянии коммунальных сетей в Москве, мэр заявил, что процент их износа в столице становится меньше за счет обновления действующих и строительства новых сетей.

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