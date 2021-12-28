Путин уволил Якунина с поста замглавы ФСИН

Причина увольнения не указана

Анатолий Якунин уволен с должности замглавы ФСИН. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Якунин занял пост заместителя руководителя ФСИН 3 августа 2020 года, до этого - с 2012 по 2016 годы - возглавлял ГУ МВД по Москве. Указ о его увольнении вступает в силу со дня подписания, причина такого решения в документе не указана.

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