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Путин уволил Якунина с поста замглавы ФСИН

21:26
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Причина увольнения не указана

Анатолий Якунин уволен с должности замглавы ФСИН. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

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"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Якунин занял пост заместителя руководителя ФСИН 3 августа 2020 года, до этого - с 2012 по 2016 годы - возглавлял ГУ МВД по Москве. Указ о его увольнении вступает в силу со дня подписания, причина такого решения в документе не указана.

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