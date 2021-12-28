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Прямой эфир с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Полная версия

21:56
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Борьба с коронавирусом, модернизация поликлиник, развитие образования и транспорта, строительство школ и детсадов. Эти и другие темы обсуждались в прямом эфире "ТВ Центра" в программе "Наш город. Диалог с мэром". Сергей Собянин ответил на волнующие москвичей вопросы.

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