Борьба с коронавирусом, модернизация поликлиник, развитие образования и транспорта, строительство школ и детсадов. Эти и другие темы обсуждались в прямом эфире "ТВ Центра" в программе "Наш город. Диалог с мэром". Сергей Собянин ответил на волнующие москвичей вопросы.
Прямой эфир с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Полная версия
21:56
- вторник
- 28 декабря 2021
Новости по теме
-
В Москве за последние пять недель заболеваемость ковидом снизилась на 13%
-
Собянин пожелал москвичам уверенности в завтрашнем дне
-
"Страх божий, что там творилось": Собянин оценил реконструкцию "ГЭС-2"
-
Собянин: столичные коммунальщики справляются со снежной зимой
-
Собянин: в Москве планируется рекордный объем ввода школ и детсадов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ