Хоккеистам США на МЧМ присудили поражение из-за COVID-19

Матч американцев со швейцарцами отменили

Сборной США на молодежном чемпионате мира по хоккею присудили техническое поражение. Матч с командой Швейцарии отменен из-за коронавируса у американских спортсменов.

Американская сборная помещена на карантин. В команде выявлено два случая заражения COVID-19. В соответствии с правилами IIHF американцам присудили техническое поражение, зафиксирована победа Швейцарии со счетом 1:0, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

МЧМ по хоккею проходит с 26 декабря по 5 января в Канаде, в Эдмонтоне и Ред-Дире. Из пяти команд в группе четыре выйдут в плей-офф. Российские хоккеисты играют в одной группе с США и Швейцарией. У швейцарцев россияне выиграли 28 декабря со счетом 4:2. Матч с американцами должен состояться в ночь на 1 января.

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