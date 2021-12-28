ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хоккеистам США на МЧМ присудили поражение из-за COVID-19

21:56
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Матч американцев со швейцарцами отменили

Сборной США на молодежном чемпионате мира по хоккею присудили техническое поражение. Матч с командой Швейцарии отменен из-за коронавируса у американских спортсменов.

Российские хоккеисты обыграли шведов на Кубке Первого канала
Российские хоккеисты победили канадцев на Кубке Первого канала

Американская сборная помещена на карантин. В команде выявлено два случая заражения COVID-19. В соответствии с правилами IIHF американцам присудили техническое поражение, зафиксирована победа Швейцарии со счетом 1:0, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

МЧМ по хоккею проходит с 26 декабря по 5 января в Канаде, в Эдмонтоне и Ред-Дире. Из пяти команд в группе четыре выйдут в плей-офф. Российские хоккеисты играют в одной группе с США и Швейцарией. У швейцарцев россияне выиграли 28 декабря со счетом 4:2. Матч с американцами должен состояться в ночь на 1 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сборная США по хоккею
Сборная США по хоккею
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.