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ТЦ и рестораны Москвы предупредили о проверках в праздничные дни

22:16
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Власти проконтролируют соблюдение антиковидных мер

Руководству столичных торговых центров, магазинов и ресторанов в новогодние дни расслабляться не следует. Власти проконтролируют соблюдение антиковидных мер, нарушителей ждут крупные штрафы, предупредил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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"Все эти факты мы будем проверять и в Новый год, и сразу после Нового года - до 10 числа, и после этого. Поэтому с руководителями предприятий потребительского рынка уже поговорили, предупредили их об этом", - заявил Немерюк.

Глава департамента надеется, что требования будут неукоснительно соблюдаться. Немерюк напомнил, что максимальный штраф за нарушение – до 300 тысяч рублей. В столичных торговых центрах, магазинах и других предприятиях торговли и услуг продолжает действовать масочный режим. Также обязательны термометрия и социальная дистанция, приводит слова чиновника ТАСС.

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