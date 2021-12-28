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В Москве за последние пять недель заболеваемость ковидом снизилась на 13%

22:21
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Ситуация продолжает улучшаться

Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице улучшается. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По словам мэра, за последние пять недель заболеваемость COVID-19 снизилась на 13%. "Ситуация более-менее благополучная, продолжает улучшаться. Когда придет "омикрон" - будем заниматься, принимать меры", - отметил Собянин.

Мэр также рассказал, что из-за ситуации с коронавирусом возможны точечные ограничения, которые не будут нарушать ритм работы города. Он отметил, что надо быть готовым к любым сценариям.

Ранее сообщалось, что более 23% заболевших COVID-19 приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

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