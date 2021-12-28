ВВС Израиля обстреляли порт Латакии в момент посадки российского самолета

ПВО Сирии ответить не могла

Ракетный удар по сирийскому порту Латакия нанесли два истребителя ВВС Израиля. ПВО Сирии не могла ответить на атаку, так как в это время на расположенный рядом аэропорт "Хмеймим" садился самолет ВКС России.

"С 04.21 до 04.26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря, без пересечения границы, нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия", - сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По словам Журавлева, силы ПВО Сирии в бой не вступали - в момент удара заходивший на посадку на аэродром "Хмеймим" военно-транспортный самолет ВКС России находился в зоне поражения зенитных комплексов, передает РИА Новости.

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