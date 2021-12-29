На заснеженной трассе М-4 в Ростовской области столкнулись 15 машин

Пострадавших нет

Метель, гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Европейская часть России находится под влиянием сразу нескольких циклонов. Штормовое предупреждение сегодня объявлено в Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областях.

В Ростове-на-Дону за два дня выпала почти месячная норма осадков. На улицах - огромные сугробы, на дорогах - 10-бальные пробки. Коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы убрать весь снег максимально быстро, ведь в ближайшие дни ожидается повышение температуры, это может спровоцировать подтопления. Только за одну ночь из города вывезено более 7 тысяч кубометров снега. Сложная ситуация и на загородных автомагистралях. Ограничено движение по отдельным участкам, отменены автобусные маршруты. На заснеженной автотрассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП. Там столкнулись сразу 15 машин. Как сообщается, пострадавших нет. На опасных участках выставлены посты ГИБДД, вместе со спасателями они помогают водителям выбираться из снежного плена, также работают пункты обогрева.

Об опасности на дорогах предупредили и жителей столичного региона. Из-за резкого изменения температуры воздуха целые районы Подмосковья заволокло туманом. На юге и востоке области видимость на трассах упала до нескольких десятков метров.

На Камчатке из-за непогоды отложены более десятка авиарейсов. Некоторые вылеты задерживаются уже более суток. На полуострове с начала недели бушует метель. На дорогах - серьёзные заторы. Для водителей организовали пункты обогрева.

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