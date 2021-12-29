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Посольство России отреагировало на требование Госдепа освободить Уилана и Рида

08:20
  • среда
  • 29 декабря 2021

Американцы осуждены за серьезные преступления

Граждане США Пол Уилан и Тревор Рид отбывают в России наказание за совершение серьезных преступлений. Об этом напомнили в российском посольстве в США в ответ на заявления представителя Госдепартамента Неда Прайса.
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Ранее Прайс заявил, что российские власти должны освободить Пола Уилана и Тревора Рида "без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями".

В ответ в Twitter российской дипмиссии напомнили, что американцев задержали за серьезные преступления, в отличие от россиян, которых зачастую задерживают и приговаривают в Соединенных Штатах под надуманными предлогами.

В июне 2020 года Московский городской суд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Гражданин США признан виновным в шпионаже. Он пытался узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Свою вину Уилан не признал.

Инцидент с Ридом произошел в августе 2019 года. Он поругался на улице с двумя женщинами, на вызов прибыл наряд патрульно-постовой службы. Американец ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем служебной машины. Суд установил, что студент находился в состоянии алкогольного опьянения. Риду дали девять лет колонии.

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