Посольство России отреагировало на требование Госдепа освободить Уилана и Рида

Граждане США Пол Уилан и Тревор Рид отбывают в России наказание за совершение серьезных преступлений. Об этом напомнили в российском посольстве в США в ответ на заявления представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Ранее Прайс заявил, что российские власти должны освободить Пола Уилана и Тревора Рида "без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями".

В ответ в Twitter российской дипмиссии напомнили, что американцев задержали за серьезные преступления, в отличие от россиян, которых зачастую задерживают и приговаривают в Соединенных Штатах под надуманными предлогами.

Let us remind to @StateDeptSpox that unlike Russians, who are often detained and convicted by �������� under far-fetched pretext, P.Whelan and T.Reed were arrested while commiting serious crimes.#FreeYaroshenko #FreeBout #FreeSeleznyov pic.twitter.com/CINHwD6ip9