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Глава Конституционного суда допустил возвращение смертной казни в России

09:01
  • среда
  • 29 декабря 2021

Формально смертная казнь в стране полностью не отменена

В Российской Федерации может быть возвращена такая мера наказания, как смертная казнь. Такое мнение выразил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл".
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По мнению Зорькина, тот факт, "что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем".

Формально смертная казнь в России полностью не отменена — сделать это могут только органы законодательной, но не судебной власти.

Тема применения смертной казни полностью не может быть закрыта до тех пор, пока совершаются умышленные убийства, считает глава КС. В этом направлении многое зависит от правовой ситуации, говорится в книге Зорькна, опубликованной на официальном сайте суда.

В 1999 году КС признал неконституционным возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. Запрет носил временный и исключительно технический характер. Поскольку с 2010 года суды присяжных появились во всех российских субъектах, Верховный суд попросил КС дать разъяснения относительно моратория на смертную казнь. Конституционный суд России принял решение, согласно которому никакие суды в России более не могут выносить смертные приговоры.

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