В ЕС сочли неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО на Восток

Это "чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями", заявил Жозеп Боррель

В Европе считают требования России относительно гарантий нерасширения НАТО на восток неприемлемыми. Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По мнению политика, требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это "чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины".

Глава евродипломатии напомнил, что Москва "представила свою повестку в письменной форме", а затем заявил, что "так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия".

Борреля также смутило желание России "вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза", что является "абсурдом".

Помимо привлечения к переговорам ЕС Боррель предложил расширить повестку, обсудив факты "всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году".

В интервью Welt политик выразил несогласие "со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом".

Ранее президент России Владимир Путин допустил самые разные ответы на отказ НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности. Реакция Москвы будет зависеть от предложений военных экспертов, пояснил глава государства.

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