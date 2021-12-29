ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЕС сочли неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО на Восток

08:41
  • среда
  • 29 декабря 2021

Это "чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями", заявил Жозеп Боррель

В Европе считают требования России относительно гарантий нерасширения НАТО на восток неприемлемыми. Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Киев назвал гарантии безопасности России унизительными для США

По мнению политика, требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это "чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины".

Глава евродипломатии напомнил, что Москва "представила свою повестку в письменной форме", а затем заявил, что "так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия".

Борреля также смутило желание России "вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза", что является "абсурдом".

Помимо привлечения к переговорам ЕС Боррель предложил расширить повестку, обсудив факты "всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году".

В интервью Welt политик выразил несогласие "со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом".

Ранее президент России Владимир Путин допустил самые разные ответы на отказ НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности. Реакция Москвы будет зависеть от предложений военных экспертов, пояснил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.