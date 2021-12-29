Библиотеки Москвы подготовили особую программу на зимние каникулы

Целевая аудитория — представители различных возрастов

Столичные библиотеки подготовили специальную программу мероприятий, которые пройдут в период со 2 по 7 января 2022 года. Об этом в среду, 29 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как уточнила заммэра, мероприятия пройдут в 160 городских библиотеках, целевая аудитория — представители различных возрастов. Для малышей организованы интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок.

Посетителей постарше ожидают творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления. В программе также значатся викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться. Дети до 14 лет посещают их в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест. Подростки старше 14 лет проходят без QR-кода и без сопровождения взрослого, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что кинотеатры сети "Москино" в зимние каникулы приглашают на бесплатные сеансы — ретроспективу советских мультфильмов на зимнюю тематику.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram