Гороскоп туриста на 2022 год: куда лучше ехать каждому знаку зодиака

Свободно перемещаться мы вряд ли будет, но это не помешает путешествиям

Открытие стран для передвижения – признак того, что жизнь налаживается! Какие прогнозы на наступающий год? Какие страны могут открыться и когда – что говорят звёзды? Уйдёт ли эта напасть - пандемия? Многие астрологи говорят, что 2022 год будет переломным в этом смысле. Куда отправиться каждому знаку зодиака? Об этом "ТВ Центр" рассказала астролог Алёна Никольская.

Я думаю, то уже свободно перемещаться бы будем только через пару лет. В этом году будет также, как и в предыдущем, у нас будет большой аспект – квадратура между Сатурном и Ураном. Сатурн – это четкость, организация и определенные рамки и ограничения. А Уран – это наше желание быть легкими, независимыми и, конечно, путешествовать.

Овен

Овнам было бы хорошо отправиться в какие-то яркие, интересные страны. Обязательно нужен активный отдых. Нужно двигаться. Ни в коем случае не лежат тушкой на пляже.

Телец

Тельцам надо, чтобы было тепло и вкусно. Идеален какой-нибудь вариант на Средиземноморье, чтобы можно было расслабиться. И обязательно должна быть хорошая кухня. И непременно условие – тепло.

Близнецы

Близнецам хорошо было бы новое место и постоянно перемещаться. Новые впечатления, новая информация и желательно много друзей.

Рак

Для Раков важно, чтобы рядом были люди, о которых можно заботиться. Родные и близкие. Отпуск с друзьями или семьей – в приоритете.

Лев

Для Львов, конечно, любое место, где можно распушить перышки и показать себя в полной красе. А еще азарт. Если бы была возможность полететь в Монте-Карло или Лас-Вегас – лучшего не придумаешь. В крайнем случае Испания, потому что Испания находится под знаком Львом.

Дева

Девы очень практичные и реалистичные. Идеальное соотношение - цена-качества. Чтобы без лишних трат. И при этом, чтобы можно было что-то новое узнать, и развиваться.

Весы

Для Весов красота превыше всего. Франция, Италия – это то, где Весы чувствуют себя в своей тарелке.

Скорпион

Для Скорпионов важен активный и экстремальный отдых. Прыгнуть с банджи-джампинга, дайвинг, любая активность, а еще мистические места - чем больше загадок, тем лучше.

Стрелец

Для Стрельцов – дальние страны. Чем дальше, тем интереснее.

Козерог

Для Козерогов – забраться наверх и посмотреть на мир с верхней точки. Альпы, Тибет – для Козерогов идеально.

Водолей

Для Водолеев – чем необычнее, чем интереснее и чем больше высоких технологий, тем лучше. Какой-нибудь Сингапур – идеально.

Рыбы

Для Рыб – там, где есть водичка: море, озеро. Там рыбы напитываются и чувствуют себя в своей тарелке.

Совет от астролога: Постарайтесь не отправляться в путешествие с сентября по ноябрь. Это то время, когда в мире будет очень неспокойно. И можно попасть не в самую приятную ситуацию.

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