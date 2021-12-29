В кабмине перечислили меры сдерживания цен на бензин в 2022 году

За 2021 год стоимость бензина в рознице выросла более чем на 7%

Российское правительство принимает меры для сдерживания роста цен на топливо в 2022 году. Об этом заявил заместитель главы правительства Александр Новак.

В 2021 году розничные цены на бензин АИ-92 выросли на 7,8%, на бензин АИ-95 — на 7,6%, отметил вице-премьер Александр Новак со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса и Федеральной антимонопольной службы. При этом Росстат зафиксировал рост цен на 8,7%.

В 2022 году начнется очередной этап налогового маневра. Наряду с этим должна вырасти индикативная цена в формуле демпфера на топливо, от которой зависят компенсации нефтяным компаниям за сдерживание розничных цен. Это может привести к росту цен на бензин на два рубля за литр (примерно +4% к текущему среднему уровню цен). Однако этого допустить нельзя, говорилось в проекте доклада премьеру Михаилу Мишустину.

По словам Новака, уменьшение экспортной пошлины компенсируется обратным акцизом, данный фактор не влияет на рост цен на бензин. Вице-премьер уточнил, что на уровень цен влияет рост затрат нефтяников и акцизов.

Для нивелирования этих факторов разработаны предложения о корректировке демпфирующего механизма, их поддержал премьер Михаил Мишустин.

Поскольку восстановление индикативной цены на 1800 рублей могло оказать влияние на розничные цены на бензин, от такого решения власти отказались. В результате индикативная цена в формуле демпфера будет индексирована на 3%, ниже уровня инфляции.

Также будет повышена компенсация с 68 до 83% от разницы между экспортной и индикативной ценой на бензин. В кабмине полагают, что это смягчит ситуацию с давлением на рост цен в рознице, рассказал Новак РБК.

Ранее Александр Новак заявил, что к 2040 году более 70% энергобаланса будет приходиться на ископаемые виды топлива, а Россия как ведущий игрок на нефтяном рынке должна сосредоточиться на сохранении востребованности ресурсов страны.

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