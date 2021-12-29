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Шварценеггер и Шрайвер завершили развод спустя 10 лет

09:24
  • среда
  • 29 декабря 2021

Экс-супругам понадобилось немало времени, чтобы поделить 400 миллионов долларов

Американский актер и политик, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой, журналисткой Марией Шрайвер.

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Бракоразводный процесс длился более десяти лет. По данным портала о звездах TMZ, развод супругов длился так долго из-за отсутствия мотивации и урегулирования споров о разделе имущества. По данным источников издания, судебные тяжбы коснулись примерно 400 миллионов долларов, имущество в результате было поделено практически пополам.

Шварценеггер женился на Шрайвер в 1986 году. Пара воспитала четверых детей. В 2011 году Шрайвер подала на развод. СМИ пишут что разрыв произошел после того, как Шварценеггер рассказал супруге о романе с домработницей. Последняя родила от артиста сына Джозефа. На момент развода актеру было 64 года. По официальной версии, причиной стали "непримиримые разногласия".

В прошлом году Шварценеггер впервые стал дедушкой. У Кэтрин Шварценеггер и актера Криса Пратта родилась дочка.

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