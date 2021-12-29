Собянин рассказал о благоустройстве Волоколамского шоссе

Высказать свое мнение о проекте можно на платформе "Активный гражданин"

В 2021 году в основном была завершена реконструкция Волоколамского шоссе, в 2022 году столичные власти планируют заняться ее благоустройством. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Целью благоустройства является создание "шоссе комфортной пересадки" с удобными автобусными остановками и пешеходными переходами. Наряду с этим планируется привести в порядок ряд знаковых мест и близлежащих парков.

В числе таких мест Собянин назвал площадь перед Строгановским училищем, которая стать местом отдыха и встреч. В парках "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки" запланирован ремонт инфраструктуры для отдыха и занятий спортом без вмешательства в сложившуюся природную среду.

Высказать свое мнение о проекте можно на платформе "Активный гражданин", сообщается в личном блоге мэра Москвы.

На портале "Активный гражданин" между тем начался второй этап голосования, по итогам которого власти Москвы сформируют программу благоустройства на 2022 год. Сергей Собянин призвал горожан проголосовать.

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