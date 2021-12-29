Власти Москвы выделили еще 2,7 млрд рублей учреждениям культуры

Культура оказалась в числе отраслей, сильнее всего пострадавших от пандемии

В 2021 году столичным учреждениям культуры было дополнительно направлено 2,7 млрд рублей. Об этом в среду, 29 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам заммэра, культура оказалась в числе отраслей, сильнее всего пострадавших от пандемии коронавируса. Поддержку в связи с этим получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы — всего 273 организации культуры.

Средства выделяются в качестве субсидий на оплату труда сотрудников и содержание имущественного комплекса, включая обслуживание зданий и коммунальные услуги.

Как отметил директор Государственного музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий, поддержка городских властей помогла сохранить трудовой коллектив, число рабочих мест и заработную плату сотрудников на прежнем уровне.

Руководитель "Электротеатра Станиславский" Ирина Золина рассказала, что из-за санитарных правил театр не получает прежних доходов от продажи билетов, поэтому поддержка правительства Москвы помогла сохранить заработные платы сотрудников и артистов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Поддержку со стороны властей Москвы получают также представители бизнеса. Одобрено уже 3,1 тысячи заявок от представителей бизнеса по выплатам на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

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