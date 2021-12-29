В Дубне мальчик насмерть замерз по пути в школу

Ребенок сел не на тот автобус

В подмосковной Дубне 11-летний мальчик насмерть замерз на улице.

Как стало известно следствию, 27 декабря должен был сесть в школьный автобус, однако перепутал и сел в обычный. Когда школьник понял, что едет не туда, высадился и пошел обратно пешком. По пути мальчик заблудился, а попросить о помощи не смог. Telegram-канал Mash пишет, что ребенок был с особенностями развития.

Тело мальчика без видимых следов насильственной смерти было обнаружено вблизи реки Южная Канава на улице Программистов. Предварительно, ребенок упал в воду и замерз.

"По предварительным данным эксперта, мальчик умер в результате обморожения", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Прокуратура начала проверку передает агентство "Москва". На текущий момент следователи сотрудники СК опрашивают родителей, свидетелей, изучают камеры наружного видеонаблюдения.

Газета "Известия" пишет, что за день до гибели в интернете появилась информация об исчезновении ребенка. О пропаже в полицию заявила мать.

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