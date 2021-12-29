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В Москве показали инклюзивный спектакль "Между двух стульев"

12:09
  • среда
  • 29 декабря 2021

В ролях - молодые люди с особенностями развития

Спектакль "Между двух стульев" показали в московском инклюзивном театре "Чайки". Это сюрреалистичная история по одноименной повести Евгения Клюева.

Главный герой - офисный сотрудник, который живет по шаблону. Внезапно он попадает в необычный мир. Там правила создаются по ходу игры и не поддаются логике. По словам создателей проекта, это новая "Алиса в стране чудес". В ролях - молодые люди с особенностями развития. На сцену они вышли вместе с профессиональными актерами.

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Спектакль "Между двух стульев"
Спектакль "Между двух стульев"
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