Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет в Гостином дворе

Мероприятие состоится в конце марта 2022 года

Более 10 миллионов человек объединили проекты президентской платформы "Россия - страна возможностей" менее чем за четыре года. Один из них - конкурс управленцев "Лидеры России". Это состязание для тех, кто хочет проявить себя и воплотить в жизнь свои идеи. На заседании наблюдательного совета подвели итоги и обсудили планы.

Флагманскому проекту президентской платформы "Россия – страна возможностей" всего 4 года, но за это время почти 850 тысяч человек из всех регионов России и 150 стран мира приняли в нём участие. "Лидеры России" – это сразу и кузница кадров, и социальный лифт: шесть заместителей федеральных министров, два главы регионов и четыре мэра, депутаты Госдумы когда-то были участниками конкурса. Его цель - выявить и поддержать перспективных управленцев, которые определят будущее нашей страны.

"Это создание условий для развития, созидания, самосовершенствования. Как Владимир Владимирович не раз говорил: каждый человек у нас талантлив, и задача государства - создать условия, чтобы человек быстрее мог найти свой талант, проявить себя, стать успешным", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.

Фёдор Крошин победил в конкурсе в прошлом году и стал помощником заместителя председателя правительства. Занимается развитием IT-технологий. Несмотря на высокую занятость, продолжает поддерживать связь с теми, с кем участвовал в "Лидерах России".

"Поддерживаем связь, обмениваемся мнениями, обратной связью от наставников. Переписываемся. И это очень интересный нетворкинг", - рассказал победитель конкурса "Лидеры России-2020" Федор Крошин.

В тесной связке с участниками работают крупнейшие российские предприятия, заинтересованные в кадрах, наставники – государственные деятели и члены наблюдательного совета.

"Все, кто участвуют в набсовете, участвуют живо в самом конкурсе. Задают сложные вопросы, приезжают на очные этапы, встречаются с участниками, утверждают решения экспертного совета. Или не утверждают. Такое тоже бывало. Поэтому для нас это важная серьёзная встреча, абсолютно рабочая и деловая", - рассказал Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей".

В этом году работали 8 треков в разных областях. Самым популярным среди молодёжи стал "Наука" - половине конкурсантов здесь меньше 35 лет. Активнее проявили себя женщины, появился тренд на семейные проекты. Так, в "Здравоохранении" приняли участие мама с дочерью. И хотя итоговые состязания - их было 13 - завершены, кураторам конкурса ещё есть что обсудить.

Финальное в этом году заседание наблюдательного совета конкурса "Лидеры России" скоро начнётся. На столах - раздаточные материалы и, на всякий случай, горячий чай, если беседа будет долгой и обстоятельной. А она такой и будет.

Принято решение провести суперфинал с 24 по 27 марта в Гостином Дворе, наставники и конкурсанты уже начали подготовку. Все финалисты "Лидеров России" получат образовательные гранты - 1 миллион рублей, а победители суперфиналов - ещё и работу мечты.

Александра Панина, Тимофей Проймин и Илья Привалов, "ТВ Центр".

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