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Мишустин пообещал делать все необходимое ради ученых

12:18
  • среда
  • 29 декабря 2021

На развитие науки кабмин направит 200 миллиардов рублей

Двести миллиардов рублей направит правительство на развитие науки в 2022 году. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым.

По словам премьера, Академия наук вносит весомый вклад в формирование научно-технической политики России, координирует исследования и готовит предложения для развития инфраструктуры. В свою очередь, власти страны всегда готовы поддержать инициативы наших ученых. К примеру, в этом году в Нижегородской области по поручению Владимира Путина был открыт Национальный центр физики и математики.

"Я считаю очень важным создание Национального центра физики и математики в Сарове. Считаю, что это может стать нашим основным научным, научно-образовательным, научно-технологическим проектом этого века, это очень правильная инициатива, которую мы поддерживаем", - заявил президент РАН Александр Сергеев.

"Для нашего государства наука всегда была предметом особого внимания и особой гордости. С достижениями в этой сфере связаны все основные перспективные успехи нашей страны, ну а фактически научно-технические результаты способны качественно изменить любой сектор экономики, социальной сферы. И мы в дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы поддержать наших ученых", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

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