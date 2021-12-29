Кабмин утвердил план реализации Стратегии государственной нацполитики до 2025 года

План состоит из 112 пунктов

Российское правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ включает в себя одиннадцать разделов и 112 пунктов в соответствии с основными направлениями государственной национальной политики Российской Федерации.

Приоритетами является обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных отношений, содействие этнокультурному и духовному развитию народов России.

Реализация плана будет осуществляться с 2022 по 2025 год. За это время будут подготовлены нормативно-правовые акты, пройдут исследования, конференции и обсуждения, будут изданы специальные пособия, организованы конкурсы и другие мероприятия.

Контроль за реализацией плана мероприятий с предоставлением докладов о ходе его выполнения возложен на Федеральное агентство по делам национальностей, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее в Совете Безопасности России заявили, что страна никогда не согласится принять чуждые ей ценности и подобный подход нашел свое отражение и в новой редакции Стратегии национальной безопасности. Главная цель документа — чтобы Россия и ее граждане комфортно чувствовали себя в современном мире.

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