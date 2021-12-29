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Путин внес в Думу законопроект об упрощении получения гражданства

11:06
  • среда
  • 29 декабря 2021

Требования сократятся более чем к 20 категориям лиц

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации".

Документ сокращает требования к получению российского гражданства к 20 категориям лиц – это граждане бывшего СССР, их дети, участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, имеющие родственников в России и так далее.

Также законопроект расширяет перечень действий, за которые можно лишиться российского гражданства — помимо с террористических преступлений, в список вошли тяжкие преступления против государства и наркопреступления.

Выход усыновленных иностранцами детей из гражданства России будет возможен только по решению президента, передает РИА Новости. 

Для исключения фиктивных браков упрощенное приобретение гражданства России будет возможно только при наличии в браке общего ребенка, говорится в тексте законопроекта.

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