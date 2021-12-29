Эквадор заверил россиян в безопасности своих бананов

Эквадорские бананы не заражены грибком, заверили в государстве

Россияне могут спокойно есть бананы из Эквадора, не опасаясь инфекционного грибка. Об этом в среду, 29 декабря, заявил посол южно-американского государства в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

Дипломат прокомментировал сообщения о риске исчезновения на рынке бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба, который появился в ряде стран Южной Америки.

Флорес подчеркнул, что случаи заражения грибком были зафиксированы в Колумбии и Перу, однако в Эквадоре его нет. В государстве осуществляется очень серьезный контроль в данному направлении, заверил посол.

Также Флорес отметил, что эквадорские специалисты работают над выведением видом бананов, устойчивых к данному грибку, сообщает РИА Новости.

Летом 2021 года цены на бананы в России достигли уровня 2016 года и обновили пятилетний максимум. В июне стоимость этого фрукта составила 84,1 рубля. 96% российского экспорта бананов приходится на Эквадор.

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