ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эквадор заверил россиян в безопасности своих бананов

11:22
  • среда
  • 29 декабря 2021

Эквадорские бананы не заражены грибком, заверили в государстве

Россияне могут спокойно есть бананы из Эквадора, не опасаясь инфекционного грибка. Об этом в среду, 29 декабря, заявил посол южно-американского государства в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
Вслед за бананами человечество может остаться без чипсов

Дипломат прокомментировал сообщения о риске исчезновения на рынке бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба, который появился в ряде стран Южной Америки.

Флорес подчеркнул, что случаи заражения грибком были зафиксированы в Колумбии и Перу, однако в Эквадоре его нет. В государстве осуществляется очень серьезный контроль в данному направлении, заверил посол.

Также Флорес отметил, что эквадорские специалисты работают над выведением видом бананов, устойчивых к данному грибку, сообщает РИА Новости.

Летом 2021 года цены на бананы в России достигли уровня 2016 года и обновили пятилетний максимум. В июне стоимость этого фрукта составила 84,1 рубля. 96% российского экспорта бананов приходится на Эквадор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Покупатели в магазине
Покупатели в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.