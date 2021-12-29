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Диетолог развеяла миф о майонезе

12:11
  • среда
  • 29 декабря 2021

Соус не навредит, если проявить умеренность

Расхожее мнение о майонезе как об однозначно вредном продукте не вполне справедливо. Об этом рассказала врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина.
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Эксперт уточнила, что при умеренном употреблении майонеза он не навредит здоровью, поскольку состоит из достаточно безопасных ингредиентов: яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль.

Калорийность майонеза составляет около 600 ккал на 100 граммов, а это ощутимо меньше, чем в растительном масле (900 ккал). Вместе с тем важно учитывать количество соуса в своих блюдах.

Обычно майонезом заправляют салаты, которые сами по себе являются сытными: оливье, сельдь под шубой, мимоза. При этом многие воспринимают майонезные салаты как закуску, после которой съедают еще и основное блюдо, хотя сам по себе такой салат достаточен для насыщения, отметила диетолог.

Мелехина предложила сопровождать майонезные салаты не мясными блюдами, а овощными. Чтобы дополнительно снизить калорийность заправки, можно разбавить майонез греческим йогуртом или нежирной сметаной.

В целом если съедать столовую ложку этого соуса в день, ничего страшного не произойдет. Однако в ряде случаев необходимо отказаться от майонеза — например, при обострении гастрита или панкреатита, аллергии на компоненты майонеза.

Диетолог предупредила, что приготовление домашнего майонеза не всегда безопаснее, чем использование покупного, поскольку дома в соус используются сырые яйца. В интервью радио Sputnik эксперт порекомендовала заменить сырой желток вареным.

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