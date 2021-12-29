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Группа туристов подала сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии

11:28
  • среда
  • 29 декабря 2021

На помощь выехали спасатели

Семь альпинистов из Московской области подали сигнал SOS в Черкесском ущелье Кабардино-Балкарии.

В центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР приняли заявку. На помощь выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Что именно произошло в ущелье, пока неизвестно. Группа зарегистрировалась в МЧС перед выходом на маршрут, передает "Интерфакс". 

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