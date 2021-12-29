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Россияне назвали самые бесполезные подарки к Новому году

11:48
  • среда
  • 29 декабря 2021

Большинству повезло не получать бесполезные и ненужные подарки

Ненужные и бесполезные подарки хотя бы раз получали 27% россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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В числе бесполезных подарков к Новому году респонденты перечислили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%).

Женщины втрое чаще, чем мужчины, считают ненужными сувениры и статуэтки (9% и 3% соответственно), косметику (3% против 1%) и вдвое чаще — кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% и 2%).

При этом 71% участников исследования ненужные подарки не получал, а 7% респондентов назвали нужными все подарки, полученные на Новый год.

88% прошедших опрос заверили, что почти никогда не передаривают новогодние подарки. Иногда так поступают 10%. Женщины более склонны избавляться таким способом от ненужных подарков, чем мужчины (13% и 6%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, что хотели бы получить от начальства к Новому году — денежную премию или корпоративный праздник. Большинство опрошенных предпочли бы материальное вознаграждение.

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