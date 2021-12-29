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За сутки коронавирус диагностировали у 21119 россиян

11:38
  • среда
  • 29 декабря 2021

Скончались 932 пациента

В России за минувшие сутки зарегистрировано 21 119 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

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Скончались за сутки 932 человека, выздоровел 42 776 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 1 798. В Санкт-Петербурге – 1 526, в Московской области – 1 342.

За весь период пандемии в стране выявлен 10 458 271 случай инфекции. Умерли 307 022 пациента. Выздоровели 9 380 223 человека.

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