Движение в Москве ограничат в новогоднюю ночь из-за салюта

Водителей попросили заранее планировать машрут

В новогоднюю ночь на ряде улиц Москвы перекроют движение транспорта из-за праздничного салюта.

Движение будет перекрыто в четырех округах столицы с 31 декабря 23:30 до 1 января 00:15, сообщили ТАСС в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В центральной части города будут перекрыты Кремлевская и Московская набережные, Большой Москворецкий мост, улицы Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевский спуск. Также возможно ограничение в движении транспорта по Раушской и Софийской набережным.

На юго-западе Москвы ограничат движение по улице Кадырова, от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи. В Новой Москве - Проектируемого проезда №6455 до Валуевского шоссе, на улицах Физическая и Центральная. В Зеленограде перекроют часть Озерной аллеи и Центрального проспекта.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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