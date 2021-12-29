Слабый мороз и снежок: что ждет москвичей в новогоднюю ночь

Днем 1 января погода начнет портиться

В ночь с 31 декабря на 1 января жителей столичного региона ожидают слабые осадки и незначительный мороз. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что в новогоднюю ночь будет облачно, выпадет небольшой снежок. Минимальная температура воздуха составит три-пять градусов ниже нуля, в Московской области столбики термометров могут опуститься до минус восьми градусов.

Днем 1 января погода начнет портиться: начнется снегопад, который продлится до следующего дня. Температура подрастет до минус трех градусов в столице и до шести градусов мороза в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец охарактеризовал погоду в Москве в новогоднюю ночь как скандинавскую еврозиму, поскольку такие условия соответствуют климату североевропейских столиц: Осло, Хельсинки или Стокгольм.

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