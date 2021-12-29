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Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"

12:55
  • среда
  • 29 декабря 2021

Требование прокурора было удовлетворено

Московский городской суд удовлетворил ходатайство о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в России иноагентом).
Верховный суд ликвидировал "Мемориал"

Прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о ликвидации "Мемориала", поскольку центр искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Специалисты также обнаружили в деятельности центра оправдание террористических и экстремистских организаций.

При этом отсутствие маркировок о статусе иноагента препятствует гражданам "подойти критически к публикуемым статьям" и способствует формированию негативного общественного мнения, отметили в прокуратуре.

Судья Михаил Казаков постановил удовлетворить требование прокуратуры и ликвидировать центр "Мемориал", сообщает РИА Новости.

28 декабря Верховный суд ликвидировал организацию—иноагента "Международный Мемориал" по ходатайству Генеральной прокуратуры в связи с тем, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства".

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