Опубликован список пропавших в горах Кабардино-Балкарии

На их поиски готовят дополнительный отряд спасателей
Для поиска пропавших в горах Кабардино-Балкарии туристов привели в готовность дополнительный отряд спасателей.
"Дополнительно в готовности находятся спасатели в количестве семи человек и одной единицы техники", - сообщили ТАСС в МЧС.
Ранее на помощь выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.
Telegram-канал Shot приводит имена и возраст альпинистов:
Александр Сучков (руководитель), 33 года;
Екатерина Кропочева, 28 лет;
Иван Кузнецов, 25 лет;
Александр Кухтинов, 27 лет;
Ольга Петрова, 27 лет;
Олег Шульпеков, 23 лет;
Виктор Чмерев, 24 года.
Утром 29 декабря от группы подмосковных альпинистов поступил сигнал SOS c указанием GPS-координат в Черкесском ущелье Кабардино-Балкарии. Что именно произошло в горах, пока неизвестно. Группа зарегистрировалась в МЧС перед выходом на маршрут.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram