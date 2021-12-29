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Опубликован список пропавших в горах Кабардино-Балкарии

12:52
  • среда
  • 29 декабря 2021

На их поиски готовят дополнительный отряд спасателей

Для поиска пропавших в горах Кабардино-Балкарии туристов привели в готовность дополнительный отряд спасателей.

Группа туристов подала сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии
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"Дополнительно в готовности находятся спасатели в количестве семи человек и одной единицы техники", - сообщили ТАСС в МЧС.

Ранее на помощь выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Telegram-канал Shot приводит имена и возраст альпинистов:

Александр Сучков (руководитель), 33 года;

Екатерина Кропочева, 28 лет;

Иван Кузнецов, 25 лет;

Александр Кухтинов, 27 лет;

Ольга Петрова, 27 лет;

Олег Шульпеков, 23 лет;

Виктор Чмерев, 24 года.

Утром 29 декабря от группы подмосковных альпинистов поступил сигнал SOS c указанием GPS-координат в Черкесском ущелье Кабардино-Балкарии. Что именно произошло в горах, пока неизвестно. Группа зарегистрировалась в МЧС перед выходом на маршрут.

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