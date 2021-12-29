Эндокринолог рассказала, как подготовить организм к новогоднему застолью

Важно правильно спланировать рацион

Новогодние праздники у многих ассоциируются с обильным праздничным столом. О том, как встретить Новый год и не навредить здоровью, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Филиппова.

Медик порекомендовала не отказываться совсем от любимых праздничных блюд, однако ограничиться приготовлением одного из них. При наличии нескольких блюд стоит уменьшить их калорийность, используя вместо майонеза натуральный йогурт или маложирную сметану.

Для горячего блюда Филиппова посоветовала выбрать менее вредный способ приготовления, чем жарка: тушение, запекание, гриль, варка.

На пользу здоровью пойдет обилие на столе свежих овощей и зелени.

Во время праздника стоит почаще вставать из-за стола, организовать активный отдых, прогулки, игры, танцы.

После праздника врач советует побыстрее вернуться к привычному рациону. Важно заранее продумать меню на послепраздничные дни, чтобы не столкнуться с усиленным чувством голода, рассказала Филиппова в интервью "Пятому каналу".

Ранее в ходе опроса выяснилось, что каждый третий (33%) россиянин набирает вес в новогодние праздники. При этом 67% верят, что не поправятся.

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