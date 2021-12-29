ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эндокринолог рассказала, как подготовить организм к новогоднему застолью

13:20
  • среда
  • 29 декабря 2021

Важно правильно спланировать рацион

Новогодние праздники у многих ассоциируются с обильным праздничным столом. О том, как встретить Новый год и не навредить здоровью, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Филиппова.
Диетолог посоветовала москвичам встретить Новый год с Дальним Востоком

Медик порекомендовала не отказываться совсем от любимых праздничных блюд, однако ограничиться приготовлением одного из них. При наличии нескольких блюд стоит уменьшить их калорийность, используя вместо майонеза натуральный йогурт или маложирную сметану.

Для горячего блюда Филиппова посоветовала выбрать менее вредный способ приготовления, чем жарка: тушение, запекание, гриль, варка.

На пользу здоровью пойдет обилие на столе свежих овощей и зелени.

Во время праздника стоит почаще вставать из-за стола, организовать активный отдых, прогулки, игры, танцы.

После праздника врач советует побыстрее вернуться к привычному рациону. Важно заранее продумать меню на послепраздничные дни, чтобы не столкнуться с усиленным чувством голода, рассказала Филиппова в интервью "Пятому каналу".

Ранее в ходе опроса выяснилось, что каждый третий (33%) россиянин набирает вес в новогодние праздники. При этом 67% верят, что не поправятся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Новый год
Новый год
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.