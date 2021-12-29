Тунис зарегистрировал "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера

Вакцина одобрена уже более чем в 30 странах мира

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в Тунисе в качестве универсальной бустерной инъекции на территории республики.

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. В РФПИ отметили, что однокомпонентная российская вакцина одобрена уже более чем в 30 странах мира.

Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Тунисе в конце января 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram