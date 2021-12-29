Талибы рассказали о планах назначить посла Афганистана в России

Кандидатуру возможного посла и сроки его назначения пока не называют

Движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) собирается назначить посла Афганистана в России. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

Представитель "Талибана" отметил важность посольств и консульств для выстраивания дипломатических отношений, а также сотрудничества в этом направлении.

При этом кандидатуру возможного посла и сроки его назначения Муджахид не назвал.

Муджахид также выразил надежду, что российские власти официально признают правительство талибов, поскольку "сейчас все еще хорошее время для начала процесса признания". Он также заявил, что афганскому народу требуется помощь и содействие, а Россия "имеет хорошее положение на мировой арене и может пользоваться этим положением, чтобы больше помогать афганцам", сообщает РИА Новости.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что пока ситуация в Афганистане не стабилизировалась. Он также выразил надежду, что сформированное талибами правительство будет вести умеренную внутреннюю и дружественную внешнюю политику.

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