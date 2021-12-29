Россияне в новогодние праздники увидят парад планет и звездопад

Вселенная преподнесла землянам своеобразный подарок

Самое время загадывать желания. В небе над Землей - новогодний парад планет: Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венера выстроились в одну линию. Также в праздничные дни можно будет увидеть звездопад и серп молодой Луны. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Это уникальное явление видно в любой точке мира. В преддверии новогодних праздников ученые называют его не только парадом планет, но и космической "гирляндой". Такой подарок от Вселенной. В небе земляне могут увидеть выстроенные в ряд практически все планеты. Лучше всего их видно зимними ясными вечерами. Разглядеть их получится вплоть до 7 января. Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять несколько дней как новогодняя "гирлянда". И постепенно уходить за горизонт вслед за Солнцем. Меркурий и Плутон, которые находятся недалеко от Венеры, тоже участвуют в параде. Но их не будет видно в ярких лучах Солнца. А с другими планетами не все так просто. Чтобы их увидеть, нужно подгадать время. Например, красный Марс заметен только по утрам. Лучшее время наблюдения, говорят, в Московском планетарии - 5 часов дня, так как после 6 скрывается за горизонтом Венера, к 7 - Сатурн, а после 8:30 не видно Юпитера. И только Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран и вовсе всю ночь, но только в телескоп. От звезд отличить планеты не очень сложно.

"Сатурн, Юпитер, Марс, Венеру различить легко. Это яркие планеты. Их главное отличие визуальное их от звезд - они светят ровным таким мерцающим светом. Вот представьте, как будто кто-то очень далеко включил электрическую лампочку. И вот эту лампочку вы как будто издалека наблюдаете", - говорит директор обсерватории астроклуба "Урания" Рустам Бекбулатов.

Планеты можно увидеть в любой точке России. Но чем южнее, тем их проще наблюдать. Там они немного выше над горизонтом, а значит, препятствий меньше.

"4-5 января к новогоднему параду присоединится серп молодой Луны. Наилучшие условия видимости парада планет будут на юге России, где они окажутся выше над горизонтом. А закончится это новогоднее зрелище мощным звездопадом Квадрантиды", - сообщил в Московском планетарии.

Квадрантидой называют метеорный поток с радиантом в созвездии Волопаса. Это явление бывает раз в год.

"Это явление происходит раз в год. Именно в начале января Земля пересекает орбиту разрушившийся кометы старой. От этой кометы остались частицы. И они распределились по эллипсу в виде орбиты", - объясняет Бекбулатов.

Из этой точки космоса 3 января посыпятся звезды. В пик активности Квадрантиды ожидают до 120 метеоров в час. То есть в среднем каждую минуту по 2 метеора. Максимально эффектно это будет выглядеть с полуночи до рассвета. Наблюдать за этим явлением получится на всей территории России.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Илья Титов, "ТВ Центр".

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