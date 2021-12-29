В Петербурге стартовала встреча Путина и Лукашенко

Президент России заехал на машине за белорусским коллегой перед переговорами

Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", российский лидер лично заехал на машине за президентом Белоруссии перед переговорами.

Встреча лидеров проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Главы государств обсуждают актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

После переговоров президенты планируют сыграть в хоккей. "Инсайд от Пула: игроки под номерами 01 и 11 будут не единственными звёздами матча", - говорится в сообщении "Пула Первого".

28 декабря президент Белорусии принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ.

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