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Заблудился и остался без помощи: подробности о замерзшем насмерть мальчике из Дубны

14:07
  • среда
  • 29 декабря 2021

Мать ребенка попросила ее не осуждать

11-летний мальчик, который погиб в подмосковной Дубне от переохлаждения, действительно имел особенности развития.
В Дубне мальчик насмерть замерз по пути в школу

Эту информацию подтвердила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, мальчик заблудился, не смог попросить о помощи. Поиски ребенка начались слишком поздно.

"Перепутал автобусы, сел не на тот маршрут, вышел и заблудился. В связи с особенностями своего заболевания он не мог выйти на контакт, попросить о помощи <…> Слишком поздно было обращение и было упущено драгоценное время", -сообщила Мишонова телеканалу "360".

О трагедии стало известно утром 29 декабря. По данным следствия, 27 декабря 11-летний мальчик должен был сесть в школьный автобус, однако перепутал и сел в обычный. Когда школьник понял, что едет не туда, высадился и пошел обратно пешком. По пути мальчик заблудился, провалился под лед, смог вылезти, но умер в результате обморожения.

Мальчика искали на протяжении суток. Координатор волонтерского поисково-спасательного отряда Дубны Оксана Курчицкая опровергла сообщения СМИ о том, что водитель автобуса высадил ребенка из-за того, что у него не было денег на проезд. По ее словам, водитель, напротив, интересовался, точно ли мальчику нужно выйти на данной остановке.

Мать школьника обратилась в полицию накануне. Еще не зная о том, что ее сын погиб, женщина сообщила волонтерам, что "каждый может оказаться на ее месте" и попросила общественность заранее не осуждать.

"Он вообще мальчик домашний: школа — дом. Толком ни с кем не общается. <...> К себе не каждого подпустит. Сами прекрасно понимаете: у нас у всех есть дети, сами понимаете, в этой ситуации никто не виноват", - передает ее слова РИА Новости.

Мальчик воспитывался в многодетной семье. Сейчас следователи проверяют условия проживания и выясняют, насколько хорошо родители выполняли свои обязанности. Со слов Курчицкой, мальчик рос в неблагополучной семье.

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