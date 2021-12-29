Онколог спас жизнь таксиста в Москве

Врач убедил мужчину вовремя сдать анализы

Случайность или судьба? В Москве обычный разговор в такси спас жизнь водителя. Мужчина просто болтал со своим пассажиром во время поездки и между делом пожаловался на здоровье. Клиентом оказался врач-онколог, который посоветовал срочно прийти к нему на прием. И, как оказалось, сделал это очень вовремя.

Рядовой заказ для 54-летнего водителя такси Дмитрия Пухова обернулся чередой не просто удивительных, а в буквальном смысле судьбоносных случайностей.

"Когда сел пассажир, в это время была передача по радио, в ней говорилось о самых распространенных видах рака у мужчин, такой маленький хит парад. Так как у меня признаки были рака прямой кишки года за два до этого, я в шутку сказал, что мой рак тоже входит в хит-парад. На что пассажир тоже в шутку ответил. А я как раз работаю хирургом-онкологом и работаю в первой онкологической больнице - не хотите ли проверить свои предположения?" – рассказал Дмитрий Пухов.

Проверить состояние кишечника Дмитрий хотел, но всё откладывал. С самой судьбой, недвусмысленно указавшей ему путь в больницу, спорить не стал и уже через несколько дней прошёл полное обследование в отделении, где и оперировал его новый знакомый доктор.

"Как оказалось, он был отягощен по своей наследственности. Вот у него у папы там было заболевание кишечника злокачественное. Я не оставил это без внимания, пригласил его на обследование к нам в больницу. В прямой кишке было выявлено опухолевое образование до пяти сантиметров. В таком случае стоял вопрос о том, какой объем операции пациенту показан", - пояснил Сергей Трищенков, врач-онколог Городской клинической онкологической больницы №1.

При таких внушительных размерах новообразования в кишечнике зачастую удаляют вместе с органом или его частью. Но поскольку у мужчины опухоль ещё не успела затронуть другие ткани, медики решили удалить её через небольшие разрезы при помощи видеоэндоскопа. И таким способом в столичных онкоцентрах сегодня проводят от 60% до 80% от общего числа операций в области желудочно-кишечного тракта.

"Пациенту было выполнено радикальное хирургическое вмешательство с быстрым его восстановлением - с полным сохранением функции оставшегося органа", - заявил Дмитрий Ерыгин, заведующий онкологическим отделение №2 городской клинической онкологической больницы № 1.

Операция у Дмитрия прошла успешно. Реабилитация в больнице длилась не больше недели и скоро мужчина уже смог вернутся к работе. И хотя в течение следующих месяцев ему ещё предстоят обследования и процедуры с целью исключения рецидивов и метастазирования, не иначе как счастливчиком он себя не называет.

"Дело в том, что у меня от рака умер отец в том же самом возрасте, в котором я сейчас, в 54 года. Но у него диагностировали сразу четвертую стадию рака, поэтому там было бесполезно", - рассказал пациент.

Вручив результаты гистологии Дмитрию, его врач, а по совместительству ангел-хранитель, сообщил: он будет жить. Удалить опасное новообразование пациенту волею случая удалось на первой стадии.

Татьяна Сидорова, Дмитрий Филиппов, Мария Ливанова, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".

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