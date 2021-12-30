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Колесо обозрения "Солнце Москвы" заработает в начале 2022 года

15:05
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Его собирали целый год

Новое колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ откроется  в начале следующего года. Конструкция уже готова. Собирали её целый год.

Вокруг аттракциона будет создан гастрономический кластер с фудкортом и ресторанами, а также сувенирными магазинами и кинотеатром. Колесо станет самым высоким в Европе - 140 метров, что на пять метров выше известного Лондонского.

Кататься можно будет круглый год и даже при минусовой температуре. Зимой в кабинках организуют подогрев, а летом заработает кондиционер. Всего в распоряжении отдыхающих будет 30 кабинок. Причем пять из них - для тех, кто любит острые ощущения.

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Колесо обозрения на ВДНХ
Колесо обозрения на ВДНХ
Колесо обозрения на ВДНХ
Колесо обозрения на ВДНХ
Колесо обозрения на ВДНХ
Колесо обозрения на ВДНХ
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