Колесо обозрения "Солнце Москвы" заработает в начале 2022 года

Его собирали целый год

Новое колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ откроется в начале следующего года. Конструкция уже готова. Собирали её целый год.

Вокруг аттракциона будет создан гастрономический кластер с фудкортом и ресторанами, а также сувенирными магазинами и кинотеатром. Колесо станет самым высоким в Европе - 140 метров, что на пять метров выше известного Лондонского.

Кататься можно будет круглый год и даже при минусовой температуре. Зимой в кабинках организуют подогрев, а летом заработает кондиционер. Всего в распоряжении отдыхающих будет 30 кабинок. Причем пять из них - для тех, кто любит острые ощущения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram