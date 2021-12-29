ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе опровергли слухи о требовании банками справок о вакцинации

14:22
  • среда
  • 29 декабря 2021

Никаких официальных документов на этот счет нет

Информация о том, что банки будут требовать у своих клиентов справки о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции для выдачи кредитов, не соответствует действительности. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Глава ЦБ опровергла введение тотального контроля над платежами физлиц

Ранее в средствах массовой информации прошли сообщения о том, что финансовые организации в России якобы начнут требовать документальное подтверждение прохождения вакцинации от COVID-19 у желающих оформить ипотечный или крупный потребительский кредит.

Также сообщалось, что банки рассматривают вариант повышенных кредитных ставок для непривитых россиян, поскольку отсутствие вакцинной защиты требует увеличения страхового тарифа.

Однако депутат заявил, что впервые слышит о таких якобы нововведениях, никаких официальных документов на этот счет нет. Те, кто распространяют подобные слухи, по мнению Аксакова, "просто людей запугивают", сообщает АГН "Москва".

В ноябре Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавируса. Документ должен содержать данные на русском и английском языках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сертификат о вакцинации
Сертификат о вакцинации
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.