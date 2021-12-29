В Думе опровергли слухи о требовании банками справок о вакцинации

Никаких официальных документов на этот счет нет

Информация о том, что банки будут требовать у своих клиентов справки о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции для выдачи кредитов, не соответствует действительности. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее в средствах массовой информации прошли сообщения о том, что финансовые организации в России якобы начнут требовать документальное подтверждение прохождения вакцинации от COVID-19 у желающих оформить ипотечный или крупный потребительский кредит.

Также сообщалось, что банки рассматривают вариант повышенных кредитных ставок для непривитых россиян, поскольку отсутствие вакцинной защиты требует увеличения страхового тарифа.

Однако депутат заявил, что впервые слышит о таких якобы нововведениях, никаких официальных документов на этот счет нет. Те, кто распространяют подобные слухи, по мнению Аксакова, "просто людей запугивают", сообщает АГН "Москва".

В ноябре Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавируса. Документ должен содержать данные на русском и английском языках.

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